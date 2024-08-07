Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:15, 7 августа 2024Россия

Первые жители приграничья Курской области доехали до мест временного размещения

Первые жители приграничья Курской области доехали до мест размещения под Орлом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первая часть жителей приграничья Курской области добралась до места размещения в Орловской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram.

Он отметил, что разные регионы продолжают помогать Курской области. На фоне этого было решено отправить группу граждан из обстреливаемых территорий в безопасное место.

«Мой коллега, губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков, сообщил, что наши земляки благополучно доехали до места размещения, обустроились. Ближайшие соседи готовы принять всех желающих — сколько потребуется», — добавил он.

Помимо этого, Смирнов рассказал, что власти уже успели договориться об отправке детей на отдых в загородные лагеря нескольких областей. «Пострадавших будем направлять на лечение в столичные клиники. Помощь с транспортом тоже получаем», — сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло подробности о боях с ВСУ в Курской области. Столкновения идут днем и ночью
Минобороны раскрыло подробности о боях с ВСУ в Курской области. Столкновения идут днем и ночью
Сегодня
«Масштабная провокация». Путин впервые высказался о крупном наступлении ВСУ на Курскую область
«Масштабная провокация». Путин впервые высказался о крупном наступлении ВСУ на Курскую область
Сегодня

Массированной атаке Курскую область подвергли 6 августа. После мощного обстрела 300 бойцов ВСУ, а также 11 танков и порядка 20 боевых бронированных машин попытались прорвать границы России в районе поселений Николаево-Дарьино и Олешня.

На данный момент сообщается о нескольких десятках пострадавших. Уже около 90 процентов жителей четырех поселений, подвергшихся атаке, выехали из своих домов.

В свою очередь, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о наступлении тысячи бойцов ВСУ на Курскую область. Тогда же он пообещал президенту Владимиру Путину, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      США потребовали у Украины объяснений из-за атаки на Курскую область. Белый дом хочет лучше понимать замыслы Киева

      Иностранец подделал свидетельство о браке и присвоил квартиру россиянки

      Суд избрал меру пресечения стрелявшему в самокатчиков на юге Москвы механику

      Первые жители приграничья Курской области доехали до мест временного размещения

      Хуситы заявили об атаке на два американских эсминца

      Ида Галич снялась обнаженной

      Российская порнозвезда раскрыла отношение матери к ее работе

      Сын наследной принцессы Норвегии попал за решетку

      Развеяны пять популярных мифов о кофе

      Минобороны показало кадры уничтожения польской САУ Krab в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше