Первые жители приграничья Курской области доехали до мест временного размещения

Первые жители приграничья Курской области доехали до мест размещения под Орлом

Первая часть жителей приграничья Курской области добралась до места размещения в Орловской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram.

Он отметил, что разные регионы продолжают помогать Курской области. На фоне этого было решено отправить группу граждан из обстреливаемых территорий в безопасное место.

«Мой коллега, губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков, сообщил, что наши земляки благополучно доехали до места размещения, обустроились. Ближайшие соседи готовы принять всех желающих — сколько потребуется», — добавил он.

Помимо этого, Смирнов рассказал, что власти уже успели договориться об отправке детей на отдых в загородные лагеря нескольких областей. «Пострадавших будем направлять на лечение в столичные клиники. Помощь с транспортом тоже получаем», — сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона.

Массированной атаке Курскую область подвергли 6 августа. После мощного обстрела 300 бойцов ВСУ, а также 11 танков и порядка 20 боевых бронированных машин попытались прорвать границы России в районе поселений Николаево-Дарьино и Олешня.

На данный момент сообщается о нескольких десятках пострадавших. Уже около 90 процентов жителей четырех поселений, подвергшихся атаке, выехали из своих домов.

В свою очередь, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о наступлении тысячи бойцов ВСУ на Курскую область. Тогда же он пообещал президенту Владимиру Путину, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу».