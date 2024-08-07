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10:05, 7 августа 2024Интернет и СМИ

Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Эдварда Била

Mash: состояние блогера Эдварда Била стабилизировалось

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Состояние популярного российского блогера Эдварда Била, которому ранее диагностировали тяжелую форму остеомиелита, стабилизировалось. Об этом стало известно Mash.

По данным издания, на сегодняшний день ноге Била ничего не угрожает, температура его тела упала, аппетит возвращается, а состояние оценивается как стабильное. Отмечается, что госпитализированный блогер пребывает в хорошем настроении, он проводит время в телефоне несмотря на то, что ему запрещены средства связи.

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Ранее сообщалось, что у Била обнаружили тяжелую форму остеомиелита, из-за чего он может больше года провести в лежачем состоянии. По словам источников, основной причиной появления заболевания у блогера стало нарушение режима. Утверждалось, что он не соблюдал требования врачей и нагружал ногу после перелома, хотя кость еще не срослась.

До этого Била спасли от ампутации ноги, которую он ранее сломал. О том, что Била начали готовить к ампутации, заявил ранее его двоюродный брат. По его словам, на месте перелома образовалась огромная рана.

Ночью 1 августа Била госпитализировали из спецприемника, у него заподозрили посттравматический остеомиелит. Утверждалось, что это последствия падения с самоката, из-за которого блогер получил перелом. В больнице ему провели несколько операций.

30 июля суд Москвы арестовал Била на 14 суток. Блогер устроил пранк в центре Москвы, для которого он оделся в форму, похожую на полицейскую, и передвигался на самокате. Во время пранка возник конфликт, переросший в массовую драку.

В мае Бил рассказал, что сломал ногу, когда катался на самокате. У блогера был открытый перелом, медикам пришлось делать ему пересадку кожи.

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      Олег Давыдов
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