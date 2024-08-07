Захарова: ВС России дали решительный отпор ВСУ в Курской области

Армия России дала решительный отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ), атаковавшим Курскую область. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, ее слова дипломатическое ведомство публикует в Telegram-канале.

«6-7 августа украинские неонацисты осуществили массированную террористическую атаку на Курскую область, задействовав значительные силы пехоты и тяжелую бронетехнику. (...) Российские вооруженные силы дали решительный отпор противнику, который понес существенные потери», — сообщила Захарова.

Она отметила, что в результате действий украинской армии были травмированы 24 мирных жителя Курской области, в том числе 6 детей. Помимо этого, удар БПЛА унес жизни фельдшера и водителя скорой помощи.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина ведет себя как загнанный шакал, нанося удары по мирным домам и объектам инфраструктуры в России. По его словам, такое происходит из-за того, Киев не имеет военных успехов на фронте и другие страны «поджимают со всех сторон» Украину с утверждениями в необходимости начала переговоров с Россией.