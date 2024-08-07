Армия России дала решительный отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ), атаковавшим Курскую область. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, ее слова дипломатическое ведомство публикует в Telegram-канале.
«6-7 августа украинские неонацисты осуществили массированную террористическую атаку на Курскую область, задействовав значительные силы пехоты и тяжелую бронетехнику. (...) Российские вооруженные силы дали решительный отпор противнику, который понес существенные потери», — сообщила Захарова.
Она отметила, что в результате действий украинской армии были травмированы 24 мирных жителя Курской области, в том числе 6 детей. Помимо этого, удар БПЛА унес жизни фельдшера и водителя скорой помощи.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина ведет себя как загнанный шакал, нанося удары по мирным домам и объектам инфраструктуры в России. По его словам, такое происходит из-за того, Киев не имеет военных успехов на фронте и другие страны «поджимают со всех сторон» Украину с утверждениями в необходимости начала переговоров с Россией.