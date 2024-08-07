Защита Иванова назвала бредом информацию о его готовности сотрудничать со следствием

Адвокат Тимура Иванова опроверг сообщения о его сотрудничестве со следствием

Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова опровергла сообщения о его готовности сотрудничать со следствием. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Денис Балуев назвал эту информацию бредом.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Иванова, обвиняемого в коррупции. Подсудимый останется в СИЗО до 23 сентября. Также под стражей остался второй фигурант дела Сергей Бородин.

Слушания проходили в закрытом для прессы режиме. Иванов участвовал в заседании суда по видеосвязи из СИЗО.

Иванову вменяют взятку в размере 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Экс-замминистру предъявили обвинение по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».