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14:33, 8 августа 2024Спорт

В России ответили на шутку волейболиста сборной Франции о россиянах на Олимпиаде

Депутат Журова: Россия в конце концов вернется на Олимпийские игры

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова ответила на шутку волейболиста сборной Франции Жени Гребенникова, имеющего русские корни, об отсутствии россиян на Олимпиаде. В разговоре с «Лентой.ру» депутат подчеркнула, что Россия в конце концов вернется на Олимпийские игры.

Ранее Гребенников высказался об отсутствии российской команды на Олимпийских играх-2024. «Я очень рад, что России нет, ха-ха! Очень сильная команда!» — пошутил спортсмен, имея в виду то, что в российской сборной много сильных игроков, способных составить конкуренцию.

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«Не стоит сильно тешить себя иллюзиями, что спортсмены как-то сильно радуются или расстраиваются отсутствием россиян. Спортсмены так устроены, что, если кто-то получил травму или по какой-то другой причине не приехал, то это не его проблемы. У нас журналисты в таких случаях часто упрекают спортсменов, говоря, что кто-то выиграл только потому, что кто-то другой не приехал. (...) Спортсмены живут моментом: кто-то заболел, не приехал, что-то случилось, и это не проблема спортсмена, что в таких обстоятельствах он выигрывает. Где-то, возможно, в глубине души он даже порадуются, но не скажет об этом на публику», — объяснила Журова.

Для болельщиков и организаторов, международных федераций это другой вопрос. Им важно, чтобы были все, чтобы была конкуренция, азарт. (...) Противостояние России, Америки и Китая всегда очень интересно, например. Сейчас пока только Америка и Китай. (...) Но мы, поверьте, все равно вернемся. Пусть ждут

Светлана Журовадепутат Госдумы и олимпийская чемпионка

Гребенников — сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова, спортсмен родился и вырос во Франции. Он играет на позиции либеро в сборной Франции и петербургском клубе «Зенит». В составе национальной команды Гребенников стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио, взял золото чемпионата Европы и дважды выиграл Лигу наций.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская оценила уровень команд на Олимпийских играх-2024. «Уровень меня немного разочаровал с учетом того, по каким правилам сейчас существует синхронное плавание. Судя по тому, как выступают китайцы, мы могли бы с ними бороться за первое место», — заявила Покровская. Тренер назвала все остальные команды слабыми.

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      Кирилл Садовский
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