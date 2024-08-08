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12:32, 8 августа 2024Бывший СССР

На Украине прокомментировали разрыв дипотношений с Нигером

МИД Украины: обвинения Нигера в адрес Киева безосновательны

Фото: Unsplash

В МИД Украины выразили сожаление из-за решения Нигера разорвать дипломатические отношения с республикой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского ведомства.

В ведомстве заявили, что обвинения правительства Нигера в адрес Украины «не выдерживают никакой критики, безосновательны и не соответствуют действительности».

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«Украина решительно отвергает любые обвинения в свой адрес в якобы "поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права". Досадно, что власти Нигера приняли решение о расторжении дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, касающихся причин такого шага», — заключили в МИД республики.

6 августа в Нигере объявили о немедленном разрыве дипотношений с Украиной, обвинив Киев в «поддержке террористических группировок». По словам официального представителя правительства африканской республики Амаду Абдрамана, власти страны также решили обратиться в Совет Безопасности ООН «в связи с украинской агрессией».

Это произошло после того, как в конце июля колонна частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» попала в засаду повстанцев-туарегов в Мали, а представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что необходимую для проведения атаки информацию боевики получили от Киева.

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      Алевтина Запольская
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