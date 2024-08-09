ВСУ снова пытались атаковать Курскую область ракетами и беспилотниками

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили по четыре ракеты и дрона

В ночь на пятницу, 9 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались атаковать Курскую область беспилотниками и ракетами. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112! Благодарю бойцов ПВО за защиту», — написал глава региона.

Ночью того же дня в Рыльском районе Курской области прогремели мощные взрывы. Жители рассказали, что их было четыре. Пожар также вспыхнул в селе Степановка.

В Курской области четвертые сутки продолжаются бои с ВСУ. Они, по данным Минобороны, ведутся в Суджанском и Кореневском районах Курской области подразделениями группировки «Север» вместе с органами ФСБ. Власти на этом фоне оценивают ситуацию как контролируемую и стабильную и заверяют, что продвижение противника остановлено.

По последним данным, в Курской области за три дня атак ВСУ постарадли 66 человек. Среди раненых пять детей. В Курской области военные зафиксировали случаи мародерства, рассказывали военкоры.