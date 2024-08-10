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08:27, 10 августа 2024Россия

На всей территории российского региона объявлена ракетная опасность

Гладков: на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — сообщил Гладков.

Ранее в ночь на 10 августа ракетная опасность была объявлена в Курской области. Сигнал тревоги был запущен в 3:33.

С 9 августа на территории Брянской, Курской и Белгородской областей введен режим КТО. В НАК заявили, что Киев, решив атаковать Курскую область предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России.

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      Марина Совина
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