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00:18, 10 августа 2024Россия

Разману Кадырову вручили российскую премию Нобеля. Что это за награда и за что он ее получил?

Рамзан Кадыров получил российскую премию Людвига Нобеля
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Главе Чечни Рамзану Кадырову в пятницу, 9 августа, вручили российскую премию Людвига Нобеля.

Политик получил награду за личный вклад в проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, поддержку военных, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.

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Награду главе Чечни вручила Ирина Винер

Награду Кадырову вручила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, также лауреат премии Нобеля. Она выразила ему благодарность за проводимую работу, а глава республики поблагодарил членов делегации за визит.

Для меня большая честь оказаться в числе лауреатов премии. Считаю, что это не только мое личное достижение, но и отражение усилий всей команды, основанной Первым Президентом Чеченской Республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым

Рамзан Кадыровглава Чечни

От членов делегации Кадыров получил в подарок мемуары бывшего премьер-министра России Сергея Степашина «Пойти в политику и вернуться», сообщил он в своем Telegram-канале. Он поблагодарил Винер и руководство Фонда Людвига Нобеля «за эту значимую награду и высокую оценку моих скромных заслуг».

Я заверил присутствующих, что воспринимаю ее как аванс и в дальнейшем буду прилагать максимум усилий на благо нашей Родины

Рамзан Кадыровглава Чечни
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Лауреатами премии стали более 70 человек

Людвиг Нобель — ученый, промышленник, меценат и старший брат учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля. Оригинальная премия Нобеля была учреждена в Санкт-Петербурге в 1888 году.

«Товарищество братьев Нобель» вручало золотые медали раз в пять лет за исследования и разработки в области науки и техники. Премия прекратила свое существование в 1917 году вместе с национализацией предприятий семьи Нобелей.

В 2005 году ее возродил учрежденный в том же году Фонд Людвига Нобеля. С этого момента ее лауреатами стали более 70 человек, среди которых известные артисты, музыканты, поэты, ученые, врачи, космонавты, политики, меценаты. Награда вручается знаковым личностям современности за выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством, говорится на сайте премии.

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      Марина Совина
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