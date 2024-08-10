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02:03, 10 августа 2024Силовые структуры

В НАК рассказали о допмерах в связи с режимом КТО в трех российских регионах

НАК: в 3 регионах России принимаются допмеры в связи с режимом КТО

В связи с режимом контртеррористической операции (КТО) в трех регионах России — Курской, Брянской и Белгородской областях — предпринимаются дополнительные меры. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Этим меры призваны обеспечить безопасность, поддержание правопорядка и усиление защиты объектов.

С 9 августа на территории Брянской, Курской и Белгородской областей введен режим КТО. В НАК заявили, что Киев, решив атаковать Курскую область предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России.

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      Марина Совина
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