В НАК рассказали о допмерах в связи с режимом КТО в трех российских регионах

НАК: в 3 регионах России принимаются допмеры в связи с режимом КТО

В связи с режимом контртеррористической операции (КТО) в трех регионах России — Курской, Брянской и Белгородской областях — предпринимаются дополнительные меры. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Этим меры призваны обеспечить безопасность, поддержание правопорядка и усиление защиты объектов.

С 9 августа на территории Брянской, Курской и Белгородской областей введен режим КТО. В НАК заявили, что Киев, решив атаковать Курскую область предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России.

