Цзю оценил победу провалившей гендерный тест боксерши на Олимпийских играх

Цзю о победе провалившей гендерный тест боксерши на ОИ: на ЧМ это не поедет

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил победу провалившей гендерный тест боксерши из Алжира Иман Хелиф на Олимпийских играх-2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Цзю счел, что теперь Международный олимпийский комитет (МОК) может ждать скандал. Он предположил, что ситуация может стать примером для других таких спортсменов, которые также захотят завоевать олимпийское золото.

«Такие вещи надо пресекать на корню. К сожалению, МОК это не сделал. Думаю, что на любой чемпионат мира это не поедет. Правда восторжествует!» — резюмировал Цзю.

В финальном поединке Олимпиады-2024 в весовой категории до 66 килограммов Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. В весовой категории до 57 килограммов на ОИ победила представительница Тайваня Линь Юйтин.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф и Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако МОК допустил их к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало волну критики.