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16:58, 12 августа 2024Наука и техника

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-28» вывезли на стартовый комплекс

«Роскосмос»: «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-28» вывезли на стартовый комплекс

Фото: Космический центр «Южный»

Ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28» вывезли на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

После установки носителя в вертикальное положение на стартовой площадке специалисты госкорпорации продолжили ее подготовку к пуску, намеченному на 15 августа в 06:20 по московскому времени.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-28» состыковали с переходным отсеком космической головной части, обеспечивающей механическую связь корабля с головным обтекателем и интеграцию его командного интерфейса в бортовую систему управления ракеты.

В июле госкорпорация рассказала, что транспортный грузовой корабль доставлен в вакуумную камеру монтажно-испытательного корпуса площадки 254 космодрома Байконур для проведения испытаний на герметичность.

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      Иван Потапов
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