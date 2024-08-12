Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-28» вывезли на стартовый комплекс

«Роскосмос»: «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-28» вывезли на стартовый комплекс

Ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28» вывезли на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

После установки носителя в вертикальное положение на стартовой площадке специалисты госкорпорации продолжили ее подготовку к пуску, намеченному на 15 августа в 06:20 по московскому времени.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-28» состыковали с переходным отсеком космической головной части, обеспечивающей механическую связь корабля с головным обтекателем и интеграцию его командного интерфейса в бортовую систему управления ракеты.

В июле госкорпорация рассказала, что транспортный грузовой корабль доставлен в вакуумную камеру монтажно-испытательного корпуса площадки 254 космодрома Байконур для проведения испытаний на герметичность.