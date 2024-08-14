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16:42, 14 августа 2024Россия

Минобороны показало видео стрельбы минометов «Поднос» по военным ВСУ в лесах под Курском

Минобороны России показало видео стрельбы из минометов по бойцам ВСУ под Курском

Минобороны России показало видео беглой стрельбы минометов «Поднос» калибра 82 миллиметра по военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесопосадках приграничного района Курской области. Запись оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

На записи видно, как боец группировки войск «Север» нацеливает миномет. Затем другой солдат заряжает орудие снарядом, а после команды «мина» производится выстрел.

«Благодаря мобильности миномета расчеты могут быстро менять огневые позиции и оставаться незамеченными», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минобороны показало видео ударов российских штурмовиков Су-25 по живой силе и технике ВСУ в Курской области неуправляемыми авиационными ракетами. По данным оборонного ведомства, все назначенные цели были успешно поражены.

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Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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