Минобороны показало видео стрельбы минометов «Поднос» по военным ВСУ в лесах под Курском

Минобороны России показало видео беглой стрельбы минометов «Поднос» калибра 82 миллиметра по военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесопосадках приграничного района Курской области. Запись оказалась в распоряжении «Ленты.ру».
На записи видно, как боец группировки войск «Север» нацеливает миномет. Затем другой солдат заряжает орудие снарядом, а после команды «мина» производится выстрел.
«Благодаря мобильности миномета расчеты могут быстро менять огневые позиции и оставаться незамеченными», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Минобороны показало видео ударов российских штурмовиков Су-25 по живой силе и технике ВСУ в Курской области неуправляемыми авиационными ракетами. По данным оборонного ведомства, все назначенные цели были успешно поражены.
Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.