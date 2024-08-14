Напавшему на российского полицейского в участке американцу назначили арест

Суд Москвы назначил административный арест американцу, напавшему на полицейского

Мещанский районный суд Москвы назначил гражданину США Джозефу Татеру административный арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным в совершении правонарушения по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Он пробудет под арестом 15 суток.

Ранее 14 августа сообщалось, что 46-летний американец был доставлен в участок после драки в гостинице, куда его не смогли заселить без миграционной карты. В отделе иностранец напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить.

Известно также, что в отношении Татера возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

