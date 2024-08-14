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17:29, 14 августа 2024Россия

Российские морпехи уничтожили большое количество личного состава ВСУ в Курской области

В Курской области российские морпехи уничтожили большое число солдат ВСУ

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Российские морские пехотинцы уничтожили большое количество личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусский силовик».

Отмечается, что российским военнослужащим также удалось уничтожить 11 единиц техники.

По данным авторов поста, основной план украинцев по быстрому прорыву вглубь России провалился. На данный момент Вооруженные силы (ВС) России уничтожают те резервы ВСУ, которые готовились долгое время.

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Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ проникли в регион на глубину 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении большей части сил ВСУ, зашедших в Курскую область в первом эшелоне. По его словам, большая часть территории, где находились украинские войска, перекрыта и на ней «идет зачистка».

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      Никита Абрамов
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