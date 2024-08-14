Шансы Долиной вернуть обманом отнятую квартиру оценили

Юрист Бойцов: Долина сможет вернуть квартиру, доказав несостоятельность сделки

Народная артистка России Лариса Долина, у которой мошенники обманом отняли квартиру и более 200 миллионов рублей, может попытаться оспорить сделку через суд. Шансы певицы вернуть принадлежавшую ей недвижимость оценил адвокат Михаил Бойцов в разговоре с телеканалом «360».

По словам специалиста, если звезда и ее юристы докажут в суде несостоятельность сделки, она сможет вернуть свою квартиру. Сделку признают недействительной, если по результатам экспертизы выяснится, что подпись была поддельной, а также если удастся доказать, что продавец не подписывал договор купли-продажи и не давал доверенность на совершение сделки.

Между тем покупателю квартиры доказать свои права на недвижимость будет достаточно сложно, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы и юрист Константин Крохин. Он заявил, что практика судебных споров в случае, если покупатель признан добросовестным, очень противоречива, так что положение Долиной в обществе и внимание со стороны правоохранительных органов могут сыграть в ее пользу. Однако вернуть деньги второй стороне сделки, по мнению Крохина, будет еще сложнее, поскольку их после того, как суд признает сделку недействительной, придется требовать с мошенников.

«Если это действительно мошенники, суд вынесет приговор, что недвижимость продали криминальным путем, а собственник не осознавал своих действий, то есть Лариса Долина подверглась действиям криминальной группы — в этом случае защита добросовестного покупателя не действует», — отметил юрист, добавив, что показания покупателя оценят на предмет соучастия в преступлении. Учитывая все обстоятельства случившегося, приобретателю не удастся доказать право собственность на недвижимость, уверен Крохин.

Днем ранее стало известно, что Ларису Долину обманули мошенники. Они убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести им деньги со сделки, а также собственные сбережения — всего более 200 миллионов рублей. Следствием установлено, что злоумышленники находятся на территории Украины. В данный момент на квартиру наложен арест, а курьер, передававшая деньги мошенникам, задержана.