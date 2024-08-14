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18:25, 14 августа 2024Спорт

Участвовавший в Олимпиаде-2024 волейболист-педофил сделал заявление

Осужденный за педофилию волейболист ван де Вельде заявил, что совершил ошибку

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Выступающий в пляжном волейболе нидерландцец Стивен ван де Вельде, участовавший в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сделал заявление о своей карьере. Его слова приводит Telegraaf.

Спортсмен заявил, что совершил ошибку десять лет назад. «Но причинять вред людям вокруг меня, будь то моя жена, мой ребенок… Это зашло слишком далеко. Определенно были моменты, когда я думал: а стоит ли возобновлять карьеру?» — задался вопросом он.

Ван де Вельде принял участие в Играх в Париже в паре с Мэттью Иммерсом. Спортсмены дошли до 1/8 финала турнира. Выступление ван де Вельде вызвало критику общественности.

В 2016 году ван де Вельде был осужден на четыре года за изнасилование 12-летней девочки, совершенное двумя годами ранее. Часть тюремного срока педофил отбыл в Англии, а после был экстрадирован на родину в Нидерланды.

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      Анастасия Борисова
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