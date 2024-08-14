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15:01, 14 августа 2024Россия

В Минобороны раскрыли число взятых в плен на курском направлении бойцов ВСУ за сутки

Минобороны России: за сутки на курском направлении взяты в плен 18 военных ВСУ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

За минувшие сутки на курском направлении взяты в плен 18 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их число раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в регионе.

Обстоятельства, при которых пленили украинских военных, не уточняются.

В Минобороны также рассказали, что российские военные продолжают отражать атаку ВСУ на Курскую область. Подразделения группировки войск «Север» при поддержке беспилотников и артиллерии наносят удары по малым мобильным группам противника, пытающимся прорваться вглубь региона. Помимо этого, авиация нанесла удары по резервам Украины в Сумской области.

Ранее в распоряжении российских военных оказались материалы, согласно которым ВСУ планировали захватить Курскую атомную электростанцию в Курчатове 11 августа. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов констатировал, что «блицкриг Зеленского» не удался.

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Украина начала массированную атаку на Курскую область 6 августа. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. Власти региона заявили, что украинским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
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