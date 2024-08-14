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16:37, 14 августа 2024Россия

В российском регионе на границе с Украиной дроны атаковали многоквартирный дом

В Белгородской области дроны атаковали многоквартирный дом

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В российском регионе на границе с Украиной дроны атаковали многоквартирный дом. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по дому в селе Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате неоднократных атак дронов по многоквартирному дому частично разрушена крыша и сильно повреждена одна квартира на последнем этаже», — написал Гладков.

По данным губернатора, еще один беспилотник нанес удар по частному дому в Шебекино — в строении выбило окна, пробило кровлю и посекло фасад.

По предварительным данным, при атаках никто не пострадал.

Как сообщали ранее в Минобороны, в ночь на 14 августа ВСУ выпустили по территории России 117 беспилотников и 4 ракеты, из них 17 ударов пришлось по Белгородской области. В частности, несколько дронов ударили по жилому многоквартирному дому в Шебекино. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

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      Елена Торубарова
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