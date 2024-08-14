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11:13, 14 августа 2024Россия

В российском регионе на границе с Украиной сообщили об обстрелах автомобильных дорог

В районе Курской области сообщили, что ВСУ обстреливают автомобильные дороги

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Бесовском районе Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают автомобильные дороги. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Волобуев в своем Telegram-канале.

«Убедительная просьба для тех, кто уехал, оставаться за пределами района. Автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов», — написал Волобуев.

Ранее сообщалось, что в районе российского региона на границе с Украиной проводится добровольная эвакуация. Для населения организовали транспорт.

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Бои с ВСУ в Курской области продолжаются больше недели. За минувшие сутки в российском регионе украинские формирования потеряли до 420 человек и 55 единиц бронетехники. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов.

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      Елена Торубарова
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