В российском регионе на границе с Украиной сообщили об обстрелах автомобильных дорог

В Бесовском районе Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают автомобильные дороги. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Волобуев в своем Telegram-канале.
«Убедительная просьба для тех, кто уехал, оставаться за пределами района. Автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов», — написал Волобуев.
Ранее сообщалось, что в районе российского региона на границе с Украиной проводится добровольная эвакуация. Для населения организовали транспорт.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются больше недели. За минувшие сутки в российском регионе украинские формирования потеряли до 420 человек и 55 единиц бронетехники. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов.