Врач назвала здоровую альтернативу сахару

Диетолог Залетова: мед может стать здоровой альтернативой сахару

Мед может стать здоровой альтернативой сахара для тех, кто стремится держать вес под контролем, считает врач-диетолог Татьяна Залетова. Это преимущество меда она раскрыла в интервью радио Sputnik.

Диетолог отметила, что мед менее калорийный чем сахар, тем не менее он тоже состоит в основном из простых углеводов. Правда, в отличие от простого сахара в нем содержится достаточного много полезных микроэлементов. «В первую очередь мед содержит витамины группы В. Он, конечно, не будет основным источником этих витаминов, но как дополнение — вполне. Также в нем есть некоторое количество железа, марганца и меди», — рассказала Залетова.

Кроме того, мед обладает противовоспалительными свойствами, отметила врач. Она также назвала мед полезным при нетяжелых воспалительных заболеваниях, например, его рекомендуют беременным и кормящим женщинам при легочных инфекциях.

Залетова рекомендовала съедать не более шести чайных ложек меда в день, в идеале — две чайные ложки с каким-либо напитком. Однако людям с сахарным диабетом и аллергией от этого продукта лучше совсем отказаться, заключила она.

Ранее эпидемиолог Светлана Осадчая предупредила, что мед — это один из продуктов, который может содержать токсины бактерий ботулизма. По этой причине, считает врач, мед опасно давать маленьким детям.

