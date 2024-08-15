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15:35, 15 августа 2024Моя страна

Торнадо дважды за день запечатлели в небе над российским городом

Торнадо дважды за день появилось в небе над Каменском-Уральским

В Каменске-Уральском, находящемся в Свердловской области, дважды за день появилось торнадо. Местные жители запечатлели его на видео, которое публикует местный новостной паблик в Telegram.

«Мини-смерч? Мини-торнадо? Подписчики делятся необычным природным явлением над городом», — сказано в подписи к видео. Уточняется, что этот ролик сняли очевидцы в районе Монастырки. «Уже и северное сияние, и торнадо. А что дальше?» — спросила одна из пользовательниц в комментариях.

Telegram-канал «Екатское чтиво» также поделился видео и снимками местных жителей с темно-синим небом и тонкой полосой атмосферного вихря. Там же авторы поста назвали торнадо «страшно красивым». Увидев природное явление, один из подписчиков в шутку назвал свердловский город по-другому — «Каменск-Техасский».

Ранее российскому фотографу Алексею Янгулову посчастливилось запечатлеть северное сияние в Хакасии. Такое явление назвали «зловещим красным свечением».

В мае россияне также видели «космические тарелки» в небе над Воронежем. Затем, в конце июня, жители нескольких российских регионов смогли наблюдать редкое астрономическое явление — метеорный поток Июньские Боотиды. Помимо этого, в горах Сочи заметили фигуру Броккенского призрака.

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      Варвара Кошечкина
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