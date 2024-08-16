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00:25, 16 августа 2024Россия

«Не такой петух, как ты, должен у меня что-то спрашивать». Командир «Ахмата» обвинил часть военкоров в работе на ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов обвинил часть военкоров в работе на ВСУ
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов обвинил часть военных корреспондентов в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Он записал видео, в котором обратился к авторам Telegram-канала «Операция Z». По его словам, есть военкоры, которые делают свою работу хорошо, а есть те, кто «помогает укропам».

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Аладуинов отреагировал на вопрос автора канала к нему

Как пояснил Алаудинов, накануне в «Операция Z» появились кадры, в подписи к которым утверждалось, что по городу Судже Курской области ездят «натовские журналисты и делают съемки», а также был задан вопрос «Интересно, что скажет Алаудинов?».

Я скажу — у тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. И не такой петух, как ты, должен у меня что-то спрашивать. Я свою работу знаю, делаю, я воюю. И делаю все, чтобы такие петухи, как ты, не могли посеять панику в наших рядах

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»
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Генерал разъяснил ситуацию в Судже

Алаудинов также рассказал, что накануне помог вывезти из Суджи 73 человека и «не знал, конечно, что должен докладывать это каким-то петухам».

Да, в Судже есть противник. Я об этом говорил. В Судже есть и наши бойцы, наши подразделения. Российские, я имею в виду

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Командир «Ахмата» также призвал не подписываться на сомнительные Telegram-каналы.

Я вам могу уверенно, гарантированно сказать, что бы ни говорили эти чмошники, мы однозначно победим. И когда все это завершится, вот этих вот чмошников, которые у нас есть в стране, будут минимум сажать, а максимум, надеюсь, расстреливать

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»
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Алаудинов сообщал, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено

13 августа Апти Алаудинов заявил, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, а российские войска третий день уничтожают технику и живую силу противника.

15 августа Алаудинов сообщил о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в Курской области. По его информации, в Судже до сих пор остаются формирования российских войск, а «враг не контролирует Суджу на все 100 процентов».

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

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      Марина Совина
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