Российские предприятия нарастили ожидания роста цен

Ценовые ожидания российских предприятий выросли в августе

Ценовые ожидания предприятий РФ в августе выросли на 0,2 процента, до 21,7 процента, следует из комментария Банка России.

В Центробанке (ЦБ) уточнили, что они «незначительно увеличились и оставались выше средних значений за 2023 года». Там также указали, что позитивные ожидания в отношении спроса снизились как в целом по экономике, так и по большинству отраслей. Текущие оценки по нему вернулись к уровням июля-сентября 2023 года.

Показатель ценовых ожиданий рассчитывается ежемесячно на основе ответов руководителей предприятий на вопрос о том, как изменятся в следующие три месяца цены на готовую продукцию или услуги. Его изменения отражают направленность и интенсивность происходящих процессов. Например, увеличение положительного баланса ответов свидетельствует об усилении ожидаемого роста цен.

Ранее в ЦБ намекнули на новое повышение ключевой ставки, которое потребуется, чтобы обуздать рост цен. С учетом того, что годовая инфляция в июле возросла до 9,13 процента против июньских 8,59 процента, для ее снижения «требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий», отметили в регуляторе.

В конце июля ЦБ поднял ключевую ставку с 16 до 18 процентов годовых, пообещав оценить целесообразность дальнейшего ее увеличения на ближайших заседаниях. Комментируя принятое решение, глава Центробанка Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ставки присутствовали бы риски стагфляции.