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13:04, 16 августа 2024Россия

Три летчика рухнувшего под Иркутском бомбардировщика выжили. Что известно об их состоянии?

Пилоты упавшего бомбардировщика Ту-22М3 в состоянии средней тяжести

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Трем членам экипажа, выжившим после крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, диагностировали переломы.

В больницу все три пациента попали в состоянии средней тяжести. У одного из них врачи обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом копчика. Второй член экипажа получил перелом грудины, а у третьего оказалась сломана нога.

Кадр: Telegram-канал SHOT

Одного из пилотов разбившегося бомбардировщика не смогли спасти

Вечером 15 августа бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области. Воздушное судно упало в безлюдной местности, а экипаж самолета успел катапультироваться. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что одного из пилотов не удалось спасти.

Искренние соболезнования родным и близким летчика. Это действительно тяжелая утрата

Игорь Кобзевгубернатор Иркутской области

Глава региона подчеркнул, что остальным пилотам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кобзев добавил, что причины крушения ТУ-22М3 устанавливаются.

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Обломки упавшего под Иркутском Ту-22М3 разлетелись на несколько километров

Обломки упавшего под Иркутском Ту-22М3 разлетелись на километры вокруг. В Telegram-канале Babr Mash выложили кадры с места крушения бомбардировщика.

На видео заметны выгоревшие обломки бомбардировщика. Единственной уцелевшей после крушения деталью оказался киль. Очевидцы произошедшего сообщили, что самолет рухнул на землю под углом 20-30 градусов.

Помимо этого, появились кадры с найденным сразу после крушения самолета под Иркутском пилотом. На видео члена экипажа находят местные жители, рядом с ним на земле лежит раскрытый парашют.

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      Наталья Анисеева
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