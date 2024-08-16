Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:51, 16 августа 2024Бывший СССР

В США заявили о больших потерях ВСУ при атаке на Белгородскую область. Что помешало украинским солдатам?

WP: ВСУ понесли большие потери при попытке вторжения в Белгородскую область

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе неудавшейся попытки атаки на Белгородскую область. Об этом рассказали источники The Washington Post (WP) в украинской армии.

По их словам, российский регион был подготовлен к возможному вторжению.

ВСУ не смогли далеко продвинуться

Украинские военные рассказали, что подходы к Белгородской области были заминированы и укреплены противотанковыми заграждениями.

Из-за этого части ВСУ не смогли далеко продвинуться и практически сразу попали под интенсивные обстрелы и атаки беспилотников.

Один из украинских бойцов признал, что ВСУ понесли серьезные потери. Их тела бросили на поле боя, а раненых солдат эвакуировала бронетехника.

Материалы по теме:
ВСУ начали применять авиацию в Курской области, но продолжают нести потери. Что известно о боях в регионе?
ВСУ начали применять авиацию в Курской области, но продолжают нести потери.Что известно о боях в регионе?
13 августа 2024
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой. Чего они ждут и что происходит на границе?
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой.Чего они ждут и что происходит на границе?
12 августа 2024
Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?
Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры.О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?
12 августа 2024

ВСУ снимают резервы с передовой для направления в Курскую область

15 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ продолжают снимать резервы с передовой для направления в Курскую область.

Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»
Материалы по теме:
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много» В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много»В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024
В Курской области продолжаются ожесточенные бои. Что говорят о действиях ВСУ российские военкоры?
В Курской области продолжаются ожесточенные бои.Что говорят о действиях ВСУ российские военкоры?
9 августа 2024

США обеспокоены вторжением ВСУ в Курскую область

По информации источников Reuters, США обеспокоены вторжением ВСУ на территорию Курской области и перспективой возможного углубления конфликта из-за применения западной техники и вооружения. Американские официальные лица считают, что цели Украины в ходе атаки остаются неясными.

Другой высокопоставленный чиновник рассказал, что политика Вашингтона в вопросе поставляемого оружия не рассчитана на ведение Украиной операции на российской территории. Именно поэтому Белый дом не занял сильной публичной позиции, поддерживая или осуждая атаку Украины на Курскую область.

Как считает помощник президента России Николай Патрушев, атака ВСУ на российский регион планировалась при участии НАТО и спецслужб западных стран, а США лгут, заявляя о непричастности к операции Киева.

Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности. Штаты регулярно говорят одно, а делают другое

Николай Патрушевпомощник президента России

Он пояснил, что без участия Вашингтона и его непосредственной поддержки украинские войска не рискнули бы зайти на российскую территорию.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

С 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о больших потерях ВСУ при атаке на Белгородскую область. Что помешало украинским солдатам?

      На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

      Реклама

      Девушка проснулась с неожиданным предметом в постели и получила совет обратиться к врачу

      Обвиняемая по делу о фейках о Российской армии педиатр пыталась сбежать

      Момент взрыва на месте крушения Ту-22М3 в Иркутской области попал на видео

      В Москве прошедшая ночь оказалась самой холодной за 20 лет

      В Курской области уничтожили группу украинских штурмовиков в стрелковом бою

      Осужденный в России за госизмену рассказал о вербовке украинской спецслужбой

      Омбудсмен заявила об эвакуации 50 детей из опасных районов Курской области

      Учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с 15-летней подопечной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше