В США заявили о больших потерях ВСУ при атаке на Белгородскую область. Что помешало украинским солдатам?

WP: ВСУ понесли большие потери при попытке вторжения в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе неудавшейся попытки атаки на Белгородскую область. Об этом рассказали источники The Washington Post (WP) в украинской армии.

По их словам, российский регион был подготовлен к возможному вторжению.

ВСУ не смогли далеко продвинуться

Украинские военные рассказали, что подходы к Белгородской области были заминированы и укреплены противотанковыми заграждениями.

Из-за этого части ВСУ не смогли далеко продвинуться и практически сразу попали под интенсивные обстрелы и атаки беспилотников.

Один из украинских бойцов признал, что ВСУ понесли серьезные потери. Их тела бросили на поле боя, а раненых солдат эвакуировала бронетехника.

ВСУ снимают резервы с передовой для направления в Курскую область

15 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ продолжают снимать резервы с передовой для направления в Курскую область.

Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

США обеспокоены вторжением ВСУ в Курскую область

По информации источников Reuters, США обеспокоены вторжением ВСУ на территорию Курской области и перспективой возможного углубления конфликта из-за применения западной техники и вооружения. Американские официальные лица считают, что цели Украины в ходе атаки остаются неясными.

Другой высокопоставленный чиновник рассказал, что политика Вашингтона в вопросе поставляемого оружия не рассчитана на ведение Украиной операции на российской территории. Именно поэтому Белый дом не занял сильной публичной позиции, поддерживая или осуждая атаку Украины на Курскую область.

Как считает помощник президента России Николай Патрушев, атака ВСУ на российский регион планировалась при участии НАТО и спецслужб западных стран, а США лгут, заявляя о непричастности к операции Киева.

Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности. Штаты регулярно говорят одно, а делают другое Николай Патрушев помощник президента России

Он пояснил, что без участия Вашингтона и его непосредственной поддержки украинские войска не рискнули бы зайти на российскую территорию.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

С 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.