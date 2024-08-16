ВСУ уничтожили мост в приграничье Курской области. Под ударом еще одна переправа

Shot: ВСУ уничтожили мост через Сейм под Курском и атакуют еще один

ВСУ нанесли серию ударов и уничтожили мост в Глушковском районе Курской области. Часть области оказалась отрезана от «большой земли».

Ударов по мосту через реку Сейм было несколько. Прежде всего ВСУ атаковали объект из реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS, которая произведена в США. Позднее вечером украинцы ударили американскими ракетами HIMARS. В итоге рухнул один из пролетов моста.

Информацию о произошедшем подтвердил аналитик и военный волонтер Роман Алехин в Telegram. Он отметил, что «противник перешел к реализации плана захвата».

В то же время стало известно, что ВСУ пытаются атаковать еще один мост через Сейм. Теперь украинцы наносят удары в районе села Званное.

На мосту через реку Сейм попали под обстрел волонтеры «Народного фронта»

Ранее именно в этом месте под обстрел попали волонтеры «Народного фронта». Молодые люди помогали вывозить мирных граждан через Сейм и доставлять их в места временного размещения. В их «ГАЗель», как сначала отмечалось, могла угодить украинская ракета «Точка-У».

В составе бригады было три человека — медик молодежного крыла «Народного фронта» Николай Ковалев с позывным Чапай, координатор по СМИ регионального исполкома организации Давид Соколов с позывным Тюр, а также директор АНО «Цифровые технологии производительности» Федор Геращенко с позывным Архангел. Позже выяснилось, что двоих из них спасти не смогли. Геращенко же был госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами.

После произошедшего военные следственные органы Следственного комитета (СК) России начали расследование.

Многих местных жителей теперь эвакуируют по воде

В сети появились кадры моста через Сейм. На первом снимке было видно автомобиль, горящий после попадания нескольких боеприпасов MLRS. В нем и находились волонтеры из ДНР. На еще одной фотографии запечатлены последствия второго удара украинских военных. В итоге, как заметно на снимке, мост остался без пролета, фрагменты постройки оказались в воде.

Mash сообщал, что без автомобильного сообщения теперь вывезти население в более безопасные районы можно только водным транспортом.

Тогда же эксперт РСМД Василий Кашин заявил, что на фоне удара украинских войск часть района была отрезана. Помимо этого, без связи с «большой землей» остались Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще порядка 27 поселений.

Фото: Octav Ganea / Reuters

Бои под Курском продолжаются до сих пор

Украинские войска атаковали территорию России еще 6 августа. Бои под Курском продолжаются все эти дни.

ВСУ, как отмечалось, перебросили в российский регион свыше 12 тысяч бойцов. Украинские военные проникли в Курскую область на 12 километров. При этом ширина такого проникновения составляет 40 километров.

Под контролем противника, по последним данным, находятся 28 поселений области. У российских власти сейчас отсутвует информация о состоянии почти 2000 человек из деревень и сел, находящихся под контролем ВСУ.

Под удар уже попала и Белгородская область, не исключены провокации и под Брянском. На фоне этого в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции.