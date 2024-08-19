Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:28, 19 августа 2024Мир

Лавров высказался о позиции Запада по нападениям Украины на Россию

Лавров назвал позорной позицию Запада по нападениям Украины на Россию

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позорной позицию Запада по нападениям Украины на российскую территорию. Его слова приводит ТАСС.

«Они всегда говорили неправду и путались в показаниях», — отметил Лавров.

По мнению главы МИД РФ, позиция западных стран говорит о растущем отчаянии и неспособности украинского лидера Владимира Зеленского выполнить свою «миссию».

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Киев не уведомлял Вашингтон о намерении совершить вылазку в Курской области. Затем Миллер сказал, что США находятся в контакте с Украиной по вылазке в Курскую область, но считают действия Киева «суверенным решением».

Кроме того, представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Европейский союз не выступает против вылазки Вооруженных сил Украины в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Иностранные наемники ВСУ попали в плен в Курской области. Их колонну уничтожили при передислокации

      Доказано ступенчатое замедление Земли

      Минобороны показало кадры поражения украинской бронетехники в Курской области

      Путин высказался о товарообороте России и Азербайджана

      Стилист Рогов назвал самую важную покупку для осеннего гардероба

      Сокамерницы избили арестованную за подготовку нападения на школу россиянку

      Россия ввела новые персональные санкции против Великобритании

      Популярный российский комик назвал американских юмористов ленивыми

      Арестованный по обвинению в организации расправы российский сенатор остался в СИЗО

      Рост цен на аренду жилья в Подмосковье объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше