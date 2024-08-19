Лавров высказался о позиции Запада по нападениям Украины на Россию

Лавров назвал позорной позицию Запада по нападениям Украины на Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позорной позицию Запада по нападениям Украины на российскую территорию. Его слова приводит ТАСС.

«Они всегда говорили неправду и путались в показаниях», — отметил Лавров.

По мнению главы МИД РФ, позиция западных стран говорит о растущем отчаянии и неспособности украинского лидера Владимира Зеленского выполнить свою «миссию».

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Киев не уведомлял Вашингтон о намерении совершить вылазку в Курской области. Затем Миллер сказал, что США находятся в контакте с Украиной по вылазке в Курскую область, но считают действия Киева «суверенным решением».

Кроме того, представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Европейский союз не выступает против вылазки Вооруженных сил Украины в Курской области.