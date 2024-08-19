Месси не вызвали в сборную Аргентины на матчи отбора к чемпионату мира-2026

Лионеля Месси не вызвали в сборную Аргентины на матчи отбора к ЧМ-2026

Нападающего американского клуба «Интер Майами» Лионеля Месси не вызвали в сборную Аргентины на матчи отбора к чемпионату мира-2026. Список игроков национальной команды опубликован на сайте Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Сборная Аргентины проведет два квалификационных матча. 5 сентября аргентинцы сыграют со сборной Чили, а 10 сентября встретятся с командой Колумбии.

Месси получил травму в финале Кубка Америки-2024, в котором Аргентина обыграла Колумбию со счетом 1:0. С тех пор форвард не выходил на поле.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2022 команда обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Месси получил звание лучшего футболиста мундиаля.