Появились подробности о возникшем двое суток назад пожаре на ростовской нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Пролетарском районе Ростовской области, который начался больше двух суток назад, произошел из-за падения трех беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Валерий Горнич, его цитирует РИА Новости.
«Беспилотники самолетного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание в трех местах разных», — сообщил Горнич.
Склады после попытки атаки беспилотников ВСУ загорелись утром в воскресенье, 18 августа. Из-за падения обломков дронов загорелось дизельное топливо на складах промзоны. Пожар не могут потушить третьи сутки — его площадь, по неофициальной информации, возросла и составляет около 10 тысяч квадратных метров.
По данным властей, в результате пожара пострадали 18 человек. В Пролетарском районе, где горит объект, ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти заверили, что угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.