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16:37, 20 августа 2024Силовые структуры

Верховный суд признал законным приговор основателю Group-IB по делу о госизмене

Верховный суд России признал законным приговор основателю Group-IB Илье Сачкову

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Верховный суд России признал законным 14-летний приговор основателю компании Grouр-IB Илье Сачкову по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Защита Сачкова хотела обжаловать его приговор, но суд оставил их ходатайство без удовлетворения и не стал менять решение Мосгорсуда.

Ранее этот приговор признал законным Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

26 июля 2023 Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB к 14 годам колонии строго режима. Его признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Предпринимателя арестовали в сентябре 2021 года. Показания на него дал бывший сотрудник ФСБ Сергей Михайлов, также осужденный за госизмену. Он утверждал, что Сачков якобы передал ФБР данные на русских хакеров.

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