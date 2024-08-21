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10:17, 21 августа 2024Россия

Очевидец рассказал о попытке атаки беспилотников на Москву

Очевидец: из-за беспилотников слышал раскаты взрывов у дома в Подольске

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Очевидец попытки атаки беспилотников на Москву рассказал о случившемся. Его слова приводит радиостанция Business FM в Telegram-канале.

«Я живу за Подольском по Варшавскому шоссе и слышал гул пролетающих над моим домом беспилотников самолетного типа в сторону Москвы. Слышал раскаты взрывов невдалеке», — рассказал житель Подольского района Подмосковья Вячеслав.

По его словам, у его дома прозвучало пять-семь взрывов с разницей около пятнадцати минут. Они были слышны в период с четырех до пяти часов утра.

В ночь на среду, 21 августа, по данным Минобороны, над Московской областью сбили 11 беспилотников. Попытка атаки на Москву оказалась одной из самых масштабных за все время. Никто не пострадал, разрушений на земле из-за попытки атаки не зафиксировано. В сети также появились кадры момента уничтожения дронов на подлете к Москве.

Всего за ночь Украина выпустила десятки беспилотников по пяти регионам России. Помимо Подмосковья, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 45 беспилотников самолетного типа. 23 дрона сбили над Брянской областью, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской, 2 — над Курской.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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