В России высказались о перспективах переговоров с Украиной

Сенатор Джабаров не исключил возобновление переговоров с Украиной

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» не исключил возобновление переговоров с Украиной.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о невозможности переговоров после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. По его словам, Россия могла угодить в «переговорный капкан», но после нападения на регион «все понимают, пусть и не говорят вслух, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!».

«На данном этапе я полностью солидарен с Дмитрием Анатольевичем, потому что переговариваться там не с кем, поэтому [министр иностранных дел России Сергей] Лавров тоже позавчера заявил, что после вторжения в Курскую область о переговорах речи быть не может. Ну а дальше посмотрим. Я бы не стал загадывать», — сказал Джабаров.

19 августа Сергей Лавров сообщил журналисту Павлу Зарубину, что после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров с Киевом быть не может. Министр подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу была озвучена президентом России Владимиром Путиным.

В Курской области после вторжения ВСУ ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера — бои там продолжаются больше двух недель. Из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. Жертвами атак Украины, по последним данным, стали 17 человек. О судьбе 2000 граждан, которые находятся на подконтрольных Украине территориях, властям ничего не известно.

