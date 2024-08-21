Обозреватель Мхака: Киев должен извиниться перед Мали из-за военной провокации

Украина должна извиниться перед Мали за поддержку боевиков, воюющих с официальными властями страны. С таким призывом выступил политический обозреватель Al Jazeera Тафи Мхака.

В начале августа стало известно, что Мали разорвала дипотношения с Украиной. Как сообщалось, решение о разрыве отношений было связано с поддержкой Киевом террористов в Мали.

«Либо Украина научится уважать суверенитет всех стран, извинится перед Мали и возьмет на себя обязательство относиться ко всем дружественным государствам как к равным и уважаемым», — отметил Мхака.

В противном случае большая часть мира будет воспринимать Украину «как еще одно воинственное западное государство, которому нельзя доверять». Как отмечается в материале, Украина хоть и пытается наладить отношения со странами Африки, но не сможет заручиться их поддержкой, ставя под удар безопасность других государств.

Ранее сообщалось, что Нигер, Мали и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке.

В начале августа в репортаже телеканала Afrique Media было сказано, что силы специального назначения Украины использовали дроны в боях против армии Мали. Журналисты отметили, что имеются доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе в африканской стране.