В СВР раскрыли роль стран НАТО в подготовке операции ВСУ в Курской области

СВР: операцию ВСУ в Курской области помогали готовить спецслужбы США и Британии

Операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области помогали подготовить спецслужбы Соединенных Штатов Америки, Польши и Великобритании, сообщили «Известиям» в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Задействованные в ней (операции — прим. «Ленты.ру») подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии», — заявили в Службе внешней разведки. Кроме того, согласно информации СВР, страны НАТО также передают украинским военных данные спутниковой разведки о размещении российских бойцов в районе операции.

В СВР также отметили, что из-за ухудшения положения ВСУ на некоторых участках в зоне спецоперации западные кураторы в последние месяцы подталкивали Киев к переносу боевых действий вглубь территории РФ, в том числе с целью спровоцировать всплеск антиправительственных настроений и раскачать внутриполитическую ситуацию в стране.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что альянс НАТО руками Украины фактически вторгся на территорию России. Джонсон также задался вопросом, что бы сделали США в ответ на вторжение мексиканских войск при поддержке России.