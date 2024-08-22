Очевидцы рассказали о звучащих один за другим взрывах во время атаки БПЛА под Волгоградом

Жители Волгоградской области рассказали о взрывах во время атаки беспилотников

Во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Калачевском районе Волгоградской области в ночь на 22 августа местные жители слышали несколько оглушительных взрывов. Об этом они рассказали в беседе с порталом V1.ru.

По словам россиян, взрывы произошли в три часа ночи (время совпадает с московским). «Бухало так, что стены ходили во все стороны. (...) Жужжали, падали, взрывались. Взрывы были один за другим, — поделились они. — Сейчас дышать в очередной раз нечем. Ветра нет, стоит запах гари жуткий. Там же дома военных стоят. Как они там сейчас?»

Собеседники издания сравнили слышимые ими звуки со взрывами во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в городе Калач-на-Дону в июле. Однако, подчеркнули они, тогда было понятно число беспилотников, летевших к объекту.

Портал также приводит слова местных жителей, снимавших происходящее на видео. «Это серьезная трагедия, ребята, случилась у нас. Все горит, все в дыму, все взрывается. Это что-то с чем-то. Все взлетело на воздух», — цитирует издание.

Ранее Минобороны России сообщило, что всего в ночь на 22 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Волгоградской области 13 украинских беспилотников. Еще семь дронов сбили над Ростовской областью, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской, по одному — над Курской и Брянской областями.

Как стало известно, два летательных аппарата, предположительно, сбили на подлете к аэродрому Мариновка в поселке Октябрьский, который находится в нескольких километрах от Калача-на-Дону. Обломки одного из дронов упали на бытовку, в результате чего начался пожар. В свою очередь, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгорании на объекте Минобороны. Он подчеркнул, что система ПВО смогла сбить большую часть украинских летательных аппаратов.