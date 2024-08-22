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07:25, 22 августа 2024Бывший СССР

Захарова назвала требования Латвии к ВНЖ россиян русофобскими

Захарова: требования Латвии к ВНЖ россиян носят русофобский характер
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Усложненные требования Риги к продлению вида на жительство для граждан России носят русофобский характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Теперь для продления документа необходимо подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к специальной военной операции и Крыму.

Как подчеркнула дипломат, «дискриминационные требования миграционного законодательства Латвии носят открыто русофобский характер». По словам Захаровой, они нарушают основополагающие международно-правовые нормы.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что идея стран Балтии о строительстве линии обороны вдоль границы Европейского союза (ЕС) с Россией и Белоруссией против мнимых угроз должна быть реализована «шипами внутрь».

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      Юлия Мискевич
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