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17:46, 25 августа 2024Спорт

В России прокомментировали лишение каноиста Петрова золота чемпионата мира

Глава ВФГБК Архипов заявил, что жюри аннулировало результаты каноиста Петрова
СюжетПротесты в России

Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов прокомментировал лишение каноиста Захара Петрова золотой медали чемпионата мира в Самарканде на дистанции 500 метров. Его слова приводит «Матч ТВ».

Архипов заявил, что, несмотря на удовлетворенный протест России, жюри приняло решение аннулировать результаты Петрова. «К сожалению, решение принято, так что это действительно так», — посчитал он.

Петрова лишили золотой медали чемпионата мира в Самарканде на дистанции 500 метров 25 августа. В итоговом протоколе он отмечен как нефинишировавший. Ранее ему вернули медаль после протеста российской стороны.

В первый раз Петрова лишили медали, так как на финише он перевернулся. При этом российский каноист первым пересек финишную черту.

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      Анастасия Борисова
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