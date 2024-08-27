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09:43, 27 августа 2024Из жизни

Ученые нашли частицы крови на Туринской плащанице с ликом Христа

В Падуанском университете в Италии узнали точный возраст Туринской плащаницы

Фото: Marco Destefanis / Globallookpress.com

Ученые из Италии нашли свидетельство того, что Туринской плащаницей на самом деле могли укрыть тело Иисуса Христа после распятия. Об этом сообщает Daily Mail.

В июле исследователь из Падуанского университета Джулио Фанти использовал современные технологии для повторного анализа образцов, взятых из Туринской плащаницы в 1970-х годах, и обнаружил в них крошечные частицы крови. При этом в крови были обнаружены признаки полиорганной недостаточности, травмы и болезни и радиации. Также там были найдены материалы, типичные для древнего Иерусалима, что позволяет предположить, что плащаница могла быть привезена из этого региона. А значит, ее точный возраст может составлять не меньше двух тысяч лет.

Туринская плащаница представляет собой кусок светлого полотна с нечетким изображением человека, в котором христиане узнают распятого Иисуса. Впервые полотно было представлено публике в 1350-х годах, когда его выставили в небольшой коллегиальной церкви в Лирее — деревне на севере Франции. Существует гипотеза, что это средневековая подделка. Лишь в 1978 году с ткани были сняты первые физические образцы. Тогда анализ подтвердил предположение, что Туринская плащаница была создана в XIII-XIV веках.

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Однако не все эксперты согласились с новыми выводами относительно возраста Туринской плащаницы. Так, например, некоторые ученые отметили, что кровь могла попасть на ткань в любой момент за последние 700 лет и принадлежать любому человеку.

Ранее женщина из США заявила о чуде, после того как заметила движение век статуи Девы Марии. Конни Липтак из Огайо сфотографировала статую Девы Марии Фатимской, которая в момент съемки, по ее свидетельствам, закрыла и открыла глаза.

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      Антонина Черташ
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