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18:52, 27 августа 2024Спорт

Украинскую теннисистку осудили за отказ от рукопожатия с бывшей россиянкой

Украинскую теннисистку Свитолину осудили за отказ от рукопожатия с Аванесян
Элина Свитолина

Элина Свитолина. Фото: Mike Frey-USA TODAY Sports / Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что пользователи социальной сети X осудили ее за отказ от рукопожатия с бывшей россиянкой Элиной Аванесян, ныне представляющей Армению. Ее слова приводятся на сайте «Трибуны».

Спортсменка заявила, что перестала вести X после негативных комментариев. Она объяснила, что для нее важна не только смена гражданства, но и гражданская позиция. «Важно мнение, что вы против российского правительства», — подчеркнула она.

О намерении Аванесян сменить флаг стало известно в начале июня 2024 года. Через два месяца Женская теннисная ассоциация (WTA) ратифицировала решение.

Ранее Свитолина обратилась к Ассоциации теннисистов-профессионалов и WTA. Она призвала теннисные организации выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий.

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      Анастасия Борисова
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