Раскрыта тайна исчезновения найденного в чужом доме мужчины

Мужчина, найденный в подвале чужого дома в США, оказался самоубийцей

Полицейские раскрыли тайну исчезновения мужчины, останки которого нашли в подвале чужого дома на острове Хилтон-Хед-Айленд в США. Об этом пишет People со ссылкой на заявления местного коронера.

60-летний Стэнли Котовски пропал 16 августа. Из дома, который арендовала семья мужчины, он вышел босиком, не взяв с собой ни телефон, ни кошелек. Оказалось, что Котовски около месяца страдал от бессонницы и уверял, что на острове против него устроили заговор.

Спустя десять дней после исчезновения мужчины полицейские нашли его останки в подвале дома, расположенного недалеко от съемного жилья семьи Котовски. Вскрытие показало, что пропавший мужчина добровольно расстался с жизнью. Позже жена Котовски вспомнила, что незадолго до своего ухода он обратился к ней со следующей просьбой: «Пообещай, что ты будешь жить без меня».

Ранее сообщалось, что в Австралии полиция случайно нашла останки исчезнувшей в 2001 году женщины. Следователи предположили, что она могла сама причинить себе непоправимый вред, поскольку страдала от шизофрении.

