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22:25, 2 сентября 2024Бывший СССР

На Запорожской АЭС раскрыли обстановку после отключения высоковольтной линии

Автоматика отключила высоковольтную линию 330 кВ «Ферросплавная-1» на ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) действием автоматики. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская"», — добавили в пресс-службе объекта.

Там напомнили, что настоящее время все блоки находятся в состоянии «холодный останов», обслуживание оборудования проходит в соответствии со всеми регламентами. Радиационный фон на станции и прилегающей территории — на уровне нормы.

Ранее 2 сентября глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что отправился на Запорожскую АЭС. Он также заявил о планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

27 августа делегация МАГАТЭ во главе с Гросси провела осмотр Курской АЭС. В ходе проверки на электростанции были обнаружены следы атак дронов. После этого Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.

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      Марина Совина
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