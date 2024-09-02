На Запорожской АЭС раскрыли обстановку после отключения высоковольтной линии

Автоматика отключила высоковольтную линию 330 кВ «Ферросплавная-1» на ЗАЭС

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) действием автоматики. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская"», — добавили в пресс-службе объекта.

Там напомнили, что настоящее время все блоки находятся в состоянии «холодный останов», обслуживание оборудования проходит в соответствии со всеми регламентами. Радиационный фон на станции и прилегающей территории — на уровне нормы.

Ранее 2 сентября глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что отправился на Запорожскую АЭС. Он также заявил о планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

27 августа делегация МАГАТЭ во главе с Гросси провела осмотр Курской АЭС. В ходе проверки на электростанции были обнаружены следы атак дронов. После этого Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.