Политолог указал на раскол в ООН

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог Константин Блохин оценил возможность признания Украины страной-террористом в рамках ООН по запросу ряду африканских стран. В разговоре с «Лентой.ру» политолог заявил, что подобная идея обречена на провал, объяснив это расколом внутри ООН.
Ранее зампред Госдумы Александр Бабаков заявил, что Совет Безопасности (СБ) ООН может рассмотреть вопрос признания Украины страной-террористом на фоне запросов ряда африканских стран. Так, Бабаков допустил, что соответствующее обращение Мали, Нигера и Буркина-Фасо может быть принято во внимание, так как, по его словам, для этого имеются все основания: Киев открыто вмешивается в дела других стран, нарушая принципы суверенитета народов и их самоопределения, отметил парламентарий.
«Эта инициатива обречена на провал, в ООН есть влиятельные игроки, и в тот же Совбез ООН входят не только Россия с Китаем, но и наши геополитические противники — США, Великобритания, Франция, у них тоже есть право вето. Это страны, которые поддерживают и финансируют Украину», — указал Блохин.
ООН расколота, потому что в ООН есть страны Запада, которые там играют не последнюю роль и имеют право вето. Да и сам [генсек ООН Антониу] Гутерриш осудил специальную военную операцию, поэтому вряд ли эта инициатива пройдет
В конце августа активисты в столице Буркина-Фасо Уагадугу провели акцию против поддержки Украиной террористов в Африке. Они осудили «махинации Украины» на фоне террористических атак в Сахеле и держали в руках плакаты, на которых было написано: «Украина — государство-террорист».