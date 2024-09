Уиллем Дефо перевел русскую поговорку на английский

Актер Уиллем Дефо перевел поговорку «Хороша Маша, да не наша» на английский

Актер Уиллем Дефо продолжает переводить на английский язык известные русскоязычные идиомы и поговорки. Новое видео было опубликовано в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На этот раз Дефо остановил свой выбор на фразе «Хороша Маша, да не наша», которую литературно адаптировал как Masha is fine. But she is not mine. Ролик актер дополнил своим фирменным хохотом.

До этого звезда фильмов «Человек-паук», «Джон Уик», «Маяк» и других известных картин перевел фразу «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», также сопроводив видео зловещим смехом.

Ранее сообщалось, что Уиллем раскрыл детали своей роли в фильме Тима Бертона «Битлджус 2».