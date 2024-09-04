Тарасова прокомментировала слова министра спорта РФ о сменивших гражданство россиянах

Тарасова призвала не осуждать сменивших гражданство российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева о сменивших гражданство россиянах. Ее цитирует «ВсеПроСпорт».

«Нехорошо их за это осуждать. Каждый в спорте борется за свою спортивную жизнь, к этому надо относиться с пониманием», — заявила Тарасова. Она добавила, что спортсмены идут на смену гражданства, когда понимают, что не могут пробиться на высший уровень в России.

Ранее Дегтярев раскритиковал сменивших спортивное гражданство россиян. «У меня бы вызывало это брезгливое отношение. Я этого не понимаю», — заявил министр спорта.

Также Дегтярев рассказал о необходимости России вернуться на Олимпиады. По его словам, наша страна является истинной хранительницей олимпийских ценностей и не собирается изолироваться от международного спортивного сообщества.