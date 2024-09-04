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16:45, 4 сентября 2024Спорт

Тарасова прокомментировала слова министра спорта РФ о сменивших гражданство россиянах

Тарасова призвала не осуждать сменивших гражданство российских спортсменов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева о сменивших гражданство россиянах. Ее цитирует «ВсеПроСпорт».

«Нехорошо их за это осуждать. Каждый в спорте борется за свою спортивную жизнь, к этому надо относиться с пониманием», — заявила Тарасова. Она добавила, что спортсмены идут на смену гражданства, когда понимают, что не могут пробиться на высший уровень в России.

Ранее Дегтярев раскритиковал сменивших спортивное гражданство россиян. «У меня бы вызывало это брезгливое отношение. Я этого не понимаю», — заявил министр спорта.

Также Дегтярев рассказал о необходимости России вернуться на Олимпиады. По его словам, наша страна является истинной хранительницей олимпийских ценностей и не собирается изолироваться от международного спортивного сообщества.

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      Илья Костин
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