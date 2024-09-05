Тревогу Запада из-за российских планирующих авиабомб объяснили

Военный эксперт Леонков: российские авиабомбы с УМПК не имеют противоядия

Российские бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), наносят колоссальный урон, потому что против них нет противоядия, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему боеприпасы встревожили Запад.

Ранее американское издание MWM сообщило, что Запад серьезно насторожили планирующие бомбы ОДАБ-500, которые оснащают УМПК и сбрасывают в зоне специальной военной операции с истребителей-бомбардировщиков Су-34. Таким образом российская армия уничтожает силы противника в укрытиях.

По словам эксперта, зенитно-ракетные комплексы, которые производят в западных странах, а именно Patriot, IRIS-T, SAMP-T, не могут отследить, а соответственно и сбить планирующие бомбы, то есть обычные бомбы, оснащенные УМПК. Леонков добавил, что эти модули ставятся и на такие свободно падающие бомбы, как ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-3000.

Модули позволяют сбрасывать эти бомбы с высот, куда не добивают некоторые зенитно-ракетные комплексы, не входя в зону их поражения — то есть на дальности от 50 до 90 километров Алексей Леонков военный эксперт

«При этом за счет того, что на истребителях-бомбардировщиках Су-34 установлены вычислители СВП, то фактически бомбы с такими модулями становятся высокоточным авиационным вооружением, которое сбрасывается в наиболее защищенные объекты противника либо на скопление живой силы и военной техники. И раз против них нет противоядия, то, понятное дело, что они наносят колоссальный урон, и в принципе понятно, что данный вид вооружения, бомбы всегда считались самым мощным видом конвенционального оружия», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Недавно стало известно, что в России авиабомбы получили модернизированные универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Telegram-канал Fighterbomber также показал фотографию ФАБ-500 с УМПК под крылом Су-34.

Ранее также появились данные, что Россия начала наращивать производство авиабомб всех калибров для применения с УМПК.

