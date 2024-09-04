MWM: российские истребители Су-34 с планирующими бомбами встревожили Запад

Планирующие бомбы, которые сбрасывают в зоне специальной военной операции (СВО) российские истребители-бомбардировщики Су-34, серьезно насторожили Запад. О самолете и этой авиабомбе сообщило американское издание MWM.

Авторы статьи рассказали, что сегодня истребители-бомбардировщики играют особенную и очень важную роль в конфликте на Украине. Уточняется, что «эффективность их ударов планирующими бомбами широко освещалась западными источниками с большой тревогой».

Также сообщается, что эта модель истребителей широко применяется как для ядерного сдерживания, так и для выполнения тактических задач на всех театрах военных действий — от Сирии до Арктики и западной части Тихого океана.

Су-34 способны нести объемно-детонирующие бомбы ОДАБ-500. Те, в свою очередь, уничтожают силы противника в укрытиях. Бомбы оснащают модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают свободнопадающую ОДАБ в высокоточный боеприпас.

Планирующие бомбы модернизировали в России

Недавно стало известно, что в России авиабомбы получили модернизированные универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Telegram-канал Fighterbomber также показал фотографию ФАБ-500 с УМПК под крылом Су-34.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Изделие с удлиненным крылом увеличивает дальность планирования боеприпаса. «Теперь он летит дальше подавляющего количества тактических ракет с такой же точностью и намного более сильной боевой частью», — отметили тогда авторы материала.

Ранее также появились данные, что Россия начала наращивать производство авиабомб всех калибров для применения с УМПК. Модуль, как указывалось, превращает свободнопадающие бомбы в управляемые высокоточные боеприпасы.

Полковник в отставке также оценил появление новой «Гром-Э1»

В Минобороны России указали, что армия достигает успеха на поле боя в современных конфликтах за счет применения улучшенной робототехники и оружия. На фоне этого также появились данные о новой бомборакете «Гром-Э1».

Гром-Э1. Фото: Николай Новичков / ТАСС

Как утверждаюсь, это гибрид управляемой авиабомбы и ракеты. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин оценил ее значение для российских военных, которые уже успели применить ее в ходе СВО.

По его словам, эту бомборакету можно расценивать как новый вид ФАБов, который способен поражать множество военных объектов, в частности, системы ПВО и радиолокационные станции. Появление бомборакеты эксперт связал с модернизацией имеющихся в армии бомб.

У «Гром-Э1» также высокая эффективность при низкой себестоимости. «Важнейший военный закон, что цель должна быть дороже, чем применяемый по ней боеприпас, здесь работает сто процентов», — подметил Литовкин.