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12:37, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

Известный телеведущий пожаловался на последствия травмы на сцене

Телеведущий Бэйкер заявил, что проходит реабилитацию после травмы на сцене

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известный британский телеведущий Мэтт Бэйкер пожаловался на последствия травмы на сцене. Его слова передает The Sun.

Отмечается, что Бэйкер получил травму во время cпектакля «Три медведя», где он сыграл одну из главных ролей. Во время исполнения трюка со стульями он упал на копчик. В результате у экс-гимнаста диагностировали межпозвоночную грыжу.

«Это такая боль. Вернуться к нормальной жизни и быть в форме для меня сейчас очень тяжело», — высказался о своем состоянии Бэйкер. Телеведущий заявил, что сейчас проходит реабилитацию после травмы. Он уточнил, что выполняет упражнения на растяжку мышц тела и силовые упражнения.

Ранее сообщалось, что ведущей британского телеканала TalkTV Алекс Филлипс стало плохо в прямом эфире. Ей пришлось покинуть студию.

Мэтт Бэйкер — телеведущий и бывший гимнаст. Он прославился в Великобритании как ведущий популярного детского шоу Blue Peter на канале BBC One. На том же канале он вел ток-шоу The One Show.

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      Олег Давыдов
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