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18:04, 5 сентября 2024Наука и техника

Представлен новый стандарт Bluetooth

Стандарт Bluetooth 6 запустили для разработчиков гаджетов и бытовой техники

Фото: Freepik

Организация Bluetooth Special Interest Group (SIG) запустила новую спецификацию беспроводной связи Bluetooth 6. Об этом сообщается на сайте разработчика.

Новый стандарт будут использовать производители гаджетов и бытовой техники. Сроки выпуска первых устройств с поддержкой Bluetooth 6 не раскрываются. Последний раз SIG обновляла спецификацию в 2016 году, когда представляла Bluetooth 5.

Одной из особенностей стандарта окажется функция Channel Sounding («Зондирование канала»). Опция позволит показывать максимально точное расстояние между объектами, соединенными через Bluetooth 6. По словам разработчиков, функцию можно будет использовать при работе с умными маячками для отслеживания личных вещей.

Также представители SIG отметили, что Channel Sounding обеспечит более надежную работу функции цифровых ключей Digital Key. Так, она позволит снизить риск несанкционированного доступа при контакте между физического ключа Bluetooth с автомобилем или входной дверью.

«Мыши, клавиатуры и игровые контроллеры Bluetooth будут автоматически переключаться между активным и неактивным состояниями в зависимости от расстояния до смартфона, планшета или ноутбука», — описали разработчики одну из областей применения стандарта.

Ранее специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) спроектировали умный напальчник для сбора медицинских показателей. Устройство собирает данные и отправляет их на компьютер через Bluetooth.

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      Андрей Ставицкий
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