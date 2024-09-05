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21:50, 5 сентября 2024Спорт

Футболист получил травму после чиха

Футболист «Болтона» Адебойеджо получил травму спины после сильного чиха

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Нигерийский футболист английского клуба «Болтон» Виктор Адебойеджо получил травму после сильного чиха. Об этом сообщает Sports со ссылкой на The Bolton News.

Тренер клуба Иан Эватт рассказал, что спортсмен столкнулся с неприятной травмы спины. «Виктор — мощный парень, и даже чихает он мощно. Он почувствовал, как что-то хрустнуло между ребрами. Мы надеемся, что там дело в хряще или в мышечном повреждении», — добавил он.

Адебойеджо 26 лет. Он выступает за «Болтон» с января 2023-го. В текущем сезоне нападающий провел в составе команды пять матчей и отметился одним забитым голом.

Ранее у 63-летнего мужчины в США вывалился наружу кишечник после того, как за завтраком он кашлянул и чихнул одновременно. Кишечник торчал из открывшегося шрама после хирургической операции.

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