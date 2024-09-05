Футболист получил травму после чиха

Нигерийский футболист английского клуба «Болтон» Виктор Адебойеджо получил травму после сильного чиха. Об этом сообщает Sports со ссылкой на The Bolton News.
Тренер клуба Иан Эватт рассказал, что спортсмен столкнулся с неприятной травмы спины. «Виктор — мощный парень, и даже чихает он мощно. Он почувствовал, как что-то хрустнуло между ребрами. Мы надеемся, что там дело в хряще или в мышечном повреждении», — добавил он.
Адебойеджо 26 лет. Он выступает за «Болтон» с января 2023-го. В текущем сезоне нападающий провел в составе команды пять матчей и отметился одним забитым голом.
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